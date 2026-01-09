قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى حسني يواسي عمر علي بعد خروجه من دولة التلاوة.. ويقبل يده

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

واسى الداعية مصطفى حسني، المتسابق عمر علي عوض، بكلمات مؤثرة، وذلك عقب خروجه من مسابقة برنامج “دولة التلاوة”، بعد حصوله على 268 درجة، وذلك خلال الحلقة السابعة عشرة من عمر المسابقة، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا من المشاهدين.

وصافح مصطفى حسني المتسابق الصغير، مؤكدًا أن آلاف المشاهدين في مصر تابعوا تلاوته، وأن عددًا كبيرًا من الأطفال اتخذوا قرار حفظ القرآن الكريم بعدما شاهدوه، قائلًا: «كام ألف واحد شافك في مصر، وكام طفل خد قرار يحفظ القرآن لما شافك؟ وكنت قدوتهم، وكام أب وكام أم ندموا لما شافوك إنهم ما حفَّظوش أولادهم القرآن من صغرهم وبدأوا».

ودعا مصطفى حسني، للمتسابق، بأن يكون سببًا في اقتداء أجيال كاملة به، وأن يبدأ مئات الأولاد والبنات في حفظ القرآن الكريم، ليكون ذلك في ميزان حسناته في الدنيا والآخرة.

برنامج دولة التلاوة

يُذاع برنامج “دولة التلاوة” في بث مباشر عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، في تمام الساعة 9 مساءً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وشهدت اختبارات البرنامج مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث جرى تصفية المتقدمين عبر مراحل متعددة، وصولًا إلى اختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، مع تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة “مصر قرآن كريم”، إضافة إلى تشرفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

دولة التلاوة عمر علي المتسابق عمر علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صيانة محولات واعمدة الكهرباء

قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بأبوقرقاص

مبادرة ستر ودفاء

ستر ودفا .. مبادرة ومعرض خيري مجاني للملابس بمطروح

خلال أعمال ترميم الهبوط الارضى

فى استجابة فورية .. ترميم الهبوط الأرضى بكوبري رأس الحكمة

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد