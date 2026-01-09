مصطفى حسني يواسي عمر علي بعد خروجه من دولة التلاوة.. ويقبل يده

واسى الداعية مصطفى حسني، المتسابق عمر علي عوض، بكلمات مؤثرة، وذلك عقب خروجه من مسابقة برنامج “دولة التلاوة”، بعد حصوله على 268 درجة، وذلك خلال الحلقة السابعة عشرة من عمر المسابقة، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا من المشاهدين.

وصافح مصطفى حسني المتسابق الصغير، مؤكدًا أن آلاف المشاهدين في مصر تابعوا تلاوته، وأن عددًا كبيرًا من الأطفال اتخذوا قرار حفظ القرآن الكريم بعدما شاهدوه، قائلًا: «كام ألف واحد شافك في مصر، وكام طفل خد قرار يحفظ القرآن لما شافك؟ وكنت قدوتهم، وكام أب وكام أم ندموا لما شافوك إنهم ما حفَّظوش أولادهم القرآن من صغرهم وبدأوا».

ودعا مصطفى حسني، للمتسابق، بأن يكون سببًا في اقتداء أجيال كاملة به، وأن يبدأ مئات الأولاد والبنات في حفظ القرآن الكريم، ليكون ذلك في ميزان حسناته في الدنيا والآخرة.

برنامج دولة التلاوة

يُذاع برنامج “دولة التلاوة” في بث مباشر عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، في تمام الساعة 9 مساءً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وشهدت اختبارات البرنامج مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث جرى تصفية المتقدمين عبر مراحل متعددة، وصولًا إلى اختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، مع تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة “مصر قرآن كريم”، إضافة إلى تشرفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.