«رجال سلة الأهلي» يواجه سبورتنج اليوم في بطولة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الخميس بفريق سبورتنج، ضمن منافسات أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويتطلع فريق الأهلي للفوز في ظل سعي الفريق للحفاظ على لقب الدوري.

وحرص لينوس جافريل ، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية، وطالبهم بالتركيز وتنفيذ التعليمات بدقة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي مع سبورتنج يوم الأحد المقبل في المواجهة الثانية من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري.