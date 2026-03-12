بعثة منتخب الناشئين تطير إلي ليبيا في هذا الموعد!

تغادر القاهرة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2009 متوجهة إلى ليبيا يوم 21 مارس الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة الصغار 4 مباريات أمام منتخبات تونس والمغرب وليبيا والجزائر خلال الفترة من 27 مارس الحالي وحتي 5 أبريل القادم.

ويترأس بعثة منتخب مصر الوطني مواليد 2009 الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتعتبر تصفيات شمال إفريقيا مؤهلة إلى منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين المقرر إقامتها العام الجاري.

وتعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 سلبيا مع فريق رع، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، في ثانية تجارب المنتخب الودية، في إطار برنامجه الاستعدادي لتصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب تنزانيا وديًا يومي 14 و17 مارس الحالي، في البروفة النهائية، قبل السفر لمدينة بنغازي الليبية، التي ستستضيف التصفيات.

