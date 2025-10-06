الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

قالت نجوى الزيادى زوجة المتهم بانهاء حياة ابناءه الثلاثة من زوجته الاولى وطعن الاخيرة بطعنات متعددة، أن زوجها فى الاونة الاخيرة كان غير طبيعى كانه مسحور او به فصام أو محسود وتعرضت للضرب وهو غير واع.



واضافت:" عشت معاه سنة وتسع شهور كانت فى البداية دنينتا حلوه وهادية وقصتى معاه بدات انى رفضت ارتبط باى راجل لانى مكنتش عاوزاه لا هو ولا غيره و كان بيجى المحل وولاده يشتروا منى ويقريوا عشان اتجوز ابوهم فعلا اتعلقت بيهم قوي واتجوزته عشانهم وحبببتهم اوى واتعلقت بيهم كانوا غاليين عندى اوى والله بقوا ولادى ومريم كانت بتيجى تعيط لما يتنمروا عليها كنت باخدها فى حضنى واروح ازعق عشانها ومعاذ كان حتة منى ومحمد روحى انا كانى اللى مخلفاهم".



وتابعت: ‘عصام كان كويس معايا بس ببتحول فجاه وببص ليا بشكل غريب بدات اخاف منه وهو طلقنى مرتين قبل كده وفوجئت انه بيكلم واحده تانيه ولما عاتبته قالى ’فضول منى اعرف عاوزه ايه" ورجعت تانى عشان الولاد ، وطردنى انا وبنتى من جوزى الاولانى من الشقه ومش عاوزنى اروح اقعد معاها ولما اتطردنا حاول يرجعنى ، وعشان ارجع له قلت له مش هرجع الشقه اللى اتطردنا منها عمل المستحيل وجابةشقه تانيه ورجعت "

وشهدت مدينه نبروه واقعه مؤسفه حيث قام زوج يدعى عصام العزباوي التخلص من ابناءه الثلاثه من زوجته الاولى وحاول التخلص من زوجته ثم انهى حياته تحت عجلات قطار".