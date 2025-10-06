قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يطلق حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا...أكيد مسؤوليتنا "

حملة توعية
حملة توعية
همت الحسينى

كلف محافظ الدقهلية،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كيتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات بالبدء في خطوات المشروع 

 وذلك في إطار إطلاق  محافظ الدقهلية، حملة التوعية " نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤليتنا"، ضمن خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية ومحاولة من إشراك أعضاء المجتمع وفق خطط تشغيل مناسبة، حيث كلف بالبدء في التوعية ببعض المدارس والمعاهد الأزهرية بقريتي بهوت وتيرة التابعة لمركز ومدينة نبروه، والتي يمر بها مصرف كتشنر.

و بالتنسيق مع كل من : مدير مديرية التربية والتعليم ،ورئيس قطاع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه.

وجرت زيارة مدرستين بكل من قرى تيرة وبهوت تشمل كل من ( مدرسة الشهيد حامد عبد العاطي الابتدائية بقرية تيرة، مدرسة ابراهيم عمر الابتدائية ببهوت، ومعهدين ازهريين، معهد فتيات تيرة، المعهد الأزهري ببهوت، وتم شرح أهداف الحملة وخطة العمل التنفيذية وعرض الأنشطة والفاعليات خلال شهر أكتوبر وكذلك التنويه بعقد مسابقة بين المدرستين والمعهدين في أنشطة متعددة مثل مسابقات بالرسم واعادة التدوير وفصل المخلفات داخل الفصول إلى مخلفات جافة ورطبة وزراعة مساحات خضراء وذلك إيمانا بأن التغيير يبدأ من النشء الصغير.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة،  ابراهيم النجار عضو الفريق الاستشاري،  أيمن البراموني مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم،   سالم عزة رئيس الوحدة المحلية بدرين، ومتعهدي جمع المخلفات  بالقرى المختارة خلال هذا الأسبوع بالمنطقة المختارة.

وكذلك تمت متابعة توعية الأهالي بالمنطقة المختارة بقرية تيرة وبهوت بفصل المخلفات من المصدر وتوزيع أكياس لفصل المخلفات الصلبة على الاهالي، ومنع إلقاء المخلفات بالمجاري المائية في إطار حملة التوعية المكبرة  نظافة محافظتنا..أكيد مسؤوليتنا؛ كما يتم  حث المواطنين على ضرورة فصل المخلفات من المصدر بكيسين (جاف /رطب) خلال الحملة، والتي بدات بمشاركةمميزة من الرائدات الريفيات وبعض الشباب المتطوعين وتستمر التوعية للمواطنين والأهالي خلال هذا الشهر، بالمنطقة المختارة  للحث على فصل المخلفات من المصدر وتسليمها لمؤدي الخدمة والمتابعة من خلال فريق العمل بادارة المخلفات الصلبة بالديوان

وبرئاسة مركز ومدينة نبروه.

وتستمر الحملة لتطوير السلوك والوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة ونجاح تجربة فصل المخلفات من المنبع  ورفع وعي المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالمصارف والمجاري واستكمال أعمال زيادة المساحات الخضراء.

الدقهلية نبروه محافظ توعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد