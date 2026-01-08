قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

ناقد رياضي: والله كل الناس خايفة من مصر في بطولة أفريقيا.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد شحتة

قال الناقد الرياضي، محمد عراقي، إنه لا يوجد خوف لدى اللاعبين من منتخب كوت ديفوار قائلا: والله كل الناس خايفة من مصر.

وأضاف محمد عراقي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه لذلك جاء تصريح محمد صلاح "محمد صلاح بينيمهم" منوها أن مجموعة من المغاربة أخبروه بأنهم متخوفين من تأهل منتخب مصر لملاقاة المغرب لأنهم سيفوزوا على المغاربة.

وأشار إلى أن منتخب مصر فريق متمرس في البطولة بسبب كثرة الفوز بها ومعرفة تفاصيلها.

وذكر أن الجمهور المغربي داعم ومساند لمنتخب مصر، وذلك تعليقا على ما حدث من الكابتن حسام حسن مع الجمهور.

وأوضح أن المنتخب المصري سيلعب المباراة بالزي الأحمر ومنتخب كوت ديفوار بالزي الأبيض الكامل، والكابتن محمد حمدي خرج من البطولة بشكل رسمي بسبب الإصابة وفتوح هو البديل له.

وتابع: صعب جدا أن يتم تجهيز تريزيجيه للمباراة أو باقي البطولة في حالة الصعود، وإمام عاشور لن يكون أساسي.

مصر ناقد رياضي محمد عرافي كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب مصر كوت ديفوار المغرب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

