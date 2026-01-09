قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
أخبار البلد

تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكون غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من شمال البلاد، خلال الساعات القليلة الماضية.

غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يصاحب هذا الغطاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية( مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية) تكون متوسطة إلى غزيرة أحياناً.

ومن المتوقع أن تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة .

قالت هيئة الأرصاد، إنه يبقى التحذير من نشاط الرياح  على السواحل  الشمالية  والبحر المتوسط التى تعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، الجمعة، المتوقع أن تضرب البلاد، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،  المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أجواء غير مستقرة تضرب البلاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط قوي للرياح، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، وتكو الأجواء شتوية باردة خلال ساعات اليوم.

عن تفاصيل مناطق الأمطار المتوقعة، اليوم، الجمعة، تكون كالتالي:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من: الإسكندرية
وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

بينما تكون هناك أمطار متوسطة، خلال الطقس اليوم، على مناطق السلوم، ومطروح، وجنوب الوجه البحري.

وتكون الأمطار خلال الطقس اليوم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وتكون خفيفة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال وأمواج البحر عالية

ويشهد الطقس اليوم، نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، يصاحبها اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية
على سواحل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

السواحل الشمالية  تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة نهارا.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة نهارا.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة نهارا.

