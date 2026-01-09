قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

للمقبلين على الزواج.. الكشف عن بديل أرخص للذهب في زمن الغلاء

زيادة سعر الذهب
زيادة سعر الذهب

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.

 وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة. 

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

الذهب.. استثمار آمن رغم القفزات السعرية

أكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

نصيحة للمواطنين: لا تبيعوا الذهب إلا للضرورة

وخلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، شدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

الألماس يتقدم الصفوف كبديل عملي للشبكة

مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، كشف ميلاد عن اتجاه ملحوظ لدى المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، نحو اقتناء الألماس بدلًا من الذهب في الشبكة والمجوهرات. 

وأوضح أن الألماس يتميز بوزنه الخفيف مقارنة بالذهب، إلى جانب قيمته المناسبة في الوقت الحالي، ما يجعله خيارًا عمليًا وأنيقًا في آن واحد.

وأشار إلى أن الخواتم المرصعة بالألماس، خاصة تصميمات «السوليتير»، أصبحت أكثر انتشارًا وإقبالًا، نظرًا لما تمنحه من مظهر فاخر بتكلفة أقل نسبيًا من الذهب.

استقرار أسعار الألماس الطبيعي والصناعي

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن أسعار الألماس الطبيعي تشهد استقرارًا نسبيًا، كما أن الألماس الصناعي لم يسجل زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز من جاذبيته كخيار بديل، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج.

وأضاف أن هذا الاستقرار يمنح المستهلك فرصة لاختيار مشغولات أنيقة دون تحمل أعباء مالية مبالغ فيها.

الفضة.. خيار موجود ولكن أقل جاذبية

وفيما يتعلق بالفضة، أشار ميلاد إلى أنها بدأت تشهد زيادة تدريجية في الطلب، بالتوازي مع ارتفاع أسعارها، إلا أنها لا تزال أقل جاذبية مقارنة بالذهب والألماس، سواء من حيث القيمة الاستثمارية أو الإقبال المجتمعي، خاصة في مناسبات مثل الزواج.

