أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟

تواصل أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة، مدفوعة بقرارات الفائدة الأمريكية وتزايد الإقبال الاستثماري، وهو ما دفع شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى الكشف عن توقعاتها لمسار الأسعار مع اقتراب عام 2026.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: إن السوق لا يزال يشهد موجات صعود متتالية دون سقف سعري محدد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح استمرار الارتفاع خلال الفترة القادمة قبل أن تدخل الأسعار في مرحلة من الاستقرار النسبي.

خفض الفائدة الأمريكية يدعم ارتفاع الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن السياسات النقدية العالمية، وعلى رأسها استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم ارتفاع أسعار الذهب.

وأوضح أن تراجع الفائدة يزيد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

نصيحة لحائزي الذهب

وفيما يتعلق بالتعامل مع الذهب خلال الفترة الحالية، نصح هاني ميلاد من يمتلكون الذهب بالاحتفاظ به، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون فقط في حال الحاجة إلى السيولة.

وقال: «من يمتلك الذهب عليه أن يحتفظ به ويبيعه عند الحاجة إلى السيولة فقط»، في إشارة إلى توقعاته باستمرار قوة المعدن النفيس خلال المرحلة المقبلة.

توقعات حذرة للمرحلة القادمة

واختتم رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية، لافتًا إلى أن الذهب سيبقى أحد أهم الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية.