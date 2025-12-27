قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-12-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم  في مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حيث تخطّى سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه مسجلا زيادة جديد بحو 65 جنيها دون مصنعية داخل محلات الصاغة، ليصل إلى 6035 جنيهًا للبيع و6015 جنيهًا للشراء، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين بالسوق.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

وجاءت أسعار الذهب لمختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24:
سعر البيع 6895 جنيهًا – سعر الشراء 6875 جنيهًا

عيار 22:
سعر البيع 6320 جنيهًا – سعر الشراء 6300 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21:
سعر البيع 6035 جنيهًا – سعر الشراء 6015 جنيهًا

عيار 18:
سعر البيع 5175 جنيهًا – سعر الشراء 5155 جنيهًا

عيار 14:
سعر البيع 4025 جنيهًا – سعر الشراء 4010 جنيهات

عيار 12:
سعر البيع 3450 جنيهًا – سعر الشراء 3435 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48280 جنيهًا للبيع و48120 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الأوقية في السوق المحلية 214525 جنيهًا للبيع و213815 جنيهًا للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 4532.19 دولارًا.

