قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
طائرة الحداد.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود.. وبريطانيا البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 26-12-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع تحركات سعر الأونصة عالميًا واستقرار أسعار الصرف.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 476.00 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3808.00 ريال، وهو ما يعكس هدوءًا في وتيرة التعاملات داخل محلات الذهب.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 544.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 498.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 476.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 408.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 317.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 272.00 ريال.
سعر الأونصة بلغ 16919.75 ريال.
سعر الجنيه الذهب سجل 3808.00 ريال.
سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

اسعار الذهب في السعودية اليوم

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في السوق السعودية

سجل الذهب عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة في المملكة عند مستوى 544.00 ريالا للجرام، ويُعد هذا العيار الخيار المفضل لأغراض الادخار والاستثمار طويل الأجل نظرًا لنقائه المرتفع.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 498.75 ريال، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية الثقيلة، خاصة في الأسواق الخليجية.

وسجل الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المستهلكين، نحو 476.00 ريالا للجرام، ليحافظ على مستوياته دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 408.00 ريالات، ويُعد هذا العيار الخيار الأكثر استخدامًا في المشغولات ذات التصميمات العصرية.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 317.25 ريال للجرام، وهو عيار أقل انتشارًا ويُستخدم غالبًا في بعض المشغولات الخفيفة.

وسجل الذهب عيار 12 نحو 272.00 ريالا للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود داخل السوق.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، بلغ السعر 3808.00 ريالات، بينما سجلت الأونصة محليًا 16919.75 ريال، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا 4511.18 دولار، ما يعكس ارتباط السوق المحلية بالتحركات العالمية للذهب.

أسعار الذهب السعودية الجمعة 26 ديسمبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

البطاقات التموينية

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

جانب من الحلقة

برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

الدكتورة يمن الحماقي

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد