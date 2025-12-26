حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد شحتة

كشف الشيخ عبده الأزهري، عالم الأزهر الشريف، الحكم الشرعي بشأن كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل حالة مصرية فريدة لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. 

وأوضح الأزهري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دار الإفتاء المصرية تعتبر الذهب في هذه الحالة جزءًا من المهر المعجل، وهو حق للمرأة يجب أن يبقى في حوزتها، ولا يجوز للرجل أن يضمنه لنفسه أو يكتبه على نفسه كضمان.

وأشار الشيخ الأزهري إلى أن الهدف من وضع الذهب في قائمة المنقولات ليس التفاخر، بل الحفاظ على حقوق الزوجة وضمان حقوقها المالية، خاصة في حالات الخلاف أو الطلاق. 

وأكد أن المرأة لها الحق في الاحتفاظ بالذهب والمهر المعجل، وأن أي محاولة لإلغاء هذا الحق أو التلاعب بالقائمة تعتبر مخالفة شرعية.

وأوضح الأزهري أن أغلب حالات الطلاق في مصر تتم عن طريق الخلع، حيث يحق للمرأة أخذ قائمة المنقولات بالكامل، بما فيها الأجهزة الكهربائية والمهر المعجل، بينما يلتزم الزوج بإرجاع حقوقه المالية وفق ما نصت عليه الشريعة. 

وأكد أن الفائدة الحقيقية من وضع الذهب في المنزل تكمن في ضمان حق المرأة وليس وسيلة للتفاخر أو الضغط على الزوج، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة بين الطرفين.

