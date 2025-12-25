خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات

شهد برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقاشًا حادًا بين الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، والمحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار، وخبيرة العلاقات الأسرية نهى الجندي، حول موضوع كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية.

وفي بداية الحلقة، أوضح الشيخ عبده الأزهري أن الهدف من قائمة المنقولات والذهب هو حفظ حقوق الزوجة وفق الشريعة الإسلامية، وليس للتفاخر أو المبالغة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه القوائم يضمن التوازن بين الزوجين في حالات الخلاف أو الطلاق.

من جهته، رأى المحامي محمد ميزار أن إدراج الذهب قد يفرض ضغوطًا مالية كبيرة على الأزواج، داعيًا إلى النظر في التفاهم والمرونة بين الطرفين بدلًا من الالتزام الصارم بالقائمة.

أما خبيرة العلاقات الأسرية نهى الجندي، فقد شددت على أهمية بقاء بند الذهب في القائمة كوسيلة حماية للزوجة وممتلكاتها، خصوصًا في حالات الطلاق أو الخلافات الطارئة، مؤكدة أن حذف الذهب قد يحرمها من حقوقها الشرعية.

وأسفر النقاش الحاد عن تبادل وجهات النظر بشكل قوي على الهواء، مع تدخل المذيع لمحاولة تهدئة الموقف، مؤكدًا على أهمية احترام الرأي الآخر في موضوع حساس يهم الأسرة المصرية، ويثير اهتمام الرأي العام.