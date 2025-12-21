قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد عرفًا اجتماعيًا تم تنظيمه بقواعد قانونية لحفظ حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما، مؤكدًا أن الجدل حول «الكتابة أم لا» لا يمكن حسمه برأي واحد، حيث أن كل أسرة تحدد موقفها بحسب ظروفها.

لا مانع من كتابة القائمة رغم امتلاك الزوج للأثاث

وأوضح علام، خلال لقائه مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن بعض العائلات تُصر على كتابة القائمة، بينما ترى أخرى أن الضمان يمكن أن يكون بطرق مختلفة، مؤكدًا أن كتابة القائمة مقبولة حتى إذا كان الزوج قد اشترى كل الأثاث بالفعل.

تحذير من المبالغة في محتويات القائمة

نبه الخبير إلى أن المبالغة في تقدير محتويات القائمة أو تسجيل قيم غير حقيقية يعد أحد أبرز أسباب النزاعات الزوجية لاحقًا.

الذهب خارج القائمة لتجنب أعباء مالية على الزوج

وأشار علام إلى سبب استبعاد الذهب من القائمة، مشيرًا إلى أن القانون يعتبر الذهب استخدامًا شخصيًا للزوجة، وتقييمه بعد سنوات قد يحمّل الزوج أعباء مالية كبيرة قد تصل إلى الحبس.

كتابة القائمة بما يرضي الله وتحديثها عند الحاجة

وشدد الخبير على ضرورة كتابة القائمة باعتدال ودون مغالاة، داعيًا الأزواج إلى تحديثها قانونيًا عند تغيير الأثاث، محذرًا من تحويل العلاقة الزوجية إلى مجرد "وصلات أمانة وشيكات"، لما لذلك من أثر سلبي على استقرار الأسرة.

