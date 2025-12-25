تلبس غوايش وأنا كلبش.. محام يعلق على كتابة الذهب في القائمة

أعرب المحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار، عن اندهاشه خلال حديثه حول قضية كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، قائلاً: «هي تلبس غوايش، وأنا ألبس كلبش»، في إشارة إلى الضغط والتعقيدات التي يواجهها الأزواج بسبب التمسك بالذهب كشرط تقليدي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الزوجة دون تحميل الزوج أعباء مالية غير واقعية.

وشدد ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن الذهب في القائمة مجرد إيصال أمانة وليس ضمانة مطلقة، وأن التفاهم والمرونة بين الزوجين هما السبيل الأمثل للحفاظ على حقوق الطرفين، بعيدًا عن التقاليد القديمة أو مظاهر التفاخر.

وأوضح أن الحديث عن التفاخر في تجهيز البيت أصبح عبئًا على الأزواج، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضخم الأمور وتحوّلها لمادة للظهور أكثر من كونها ضرورة حقيقية.

وأكد أن الحل يكمن في التوثيق القانوني والاتفاق المسبق بين الزوجين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لضمان التوازن بين حقوق الزوجة والواجبات المالية للزوج.