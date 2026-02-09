إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.