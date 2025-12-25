أزهري يوجه رسالة عاجلة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن

وجه الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة قوية للزوجات اللاتي خلعن أزواجهن، مؤكدًا أن قائمة المنقولات والذهب تمثل حالة مصرية خالصة وليست موجودة في أي دولة أخرى.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من هذه القوائم هو ضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، خاصة في ظل ارتفاع حالات الخلع في مصر، التي تُشكل نحو 86% من إجمالي حالات الطلاق، أي ما يقارب 300 ألف حالة سنويًا.

وأشار الأزهري إلى أن في حالات الخلع، إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية، فإنها تأخذ ما جلبته إلى البيت من أجهزة كهربائية وتجهيزات، بينما يسترد الزوج الذهب أو المهر المعجل الذي قدمه عند الزواج، بما يتوافق مع تعاليم النبي.

وشدد على أن الاستفادة من قائمة المنقولات ليست مطلقة للزوجة، بل هي وسيلة لتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين في المحكمة، بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوز.

وأضاف الأزهري أن هذه القواعد تهدف إلى حفظ التوازن بين الزوج والزوجة وتوضيح الحقوق القانونية والدينية، مؤكدًا أن أي تجاوز في هذا الإطار يخالف الشريعة، ويؤدي إلى ضرر مادي أو اجتماعي لأي طرف.