لمياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أمه مش عايزة تعتذر لي

وقفت لمياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب رفضه إقامة جلسة صلح بينها وبين والدته التي نشبت بينهم خلافات أسرية بسبب عدم زيارتها لها، ورفض إجبار والدته على الاعتذار لها.

لمياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت لمياء قصتها أمام محكمة الأسرة بعدما تقدمت لطلب الخلع من زوجها، حيث قررت أنها تزوجت قبل عام واحد وخلال العام نشبت خلافات بينها وبين والدة زوجها بسبب تدخلها في كل شيء.

تابعت لمياء عن قصتها مع والدة زوجها أمام محكمة الأسرة «حماتي ست قوية شوية وصغيرة في السن وجوزي وحيد ومعندوش أخوات، فكانت بتغير أني أتجوزت ابنها وأخدته منها مع أني سكنت في بيتهم وكان طول اليوم قاعد معاها أو هي معانا».

أكملت لمياء في قصتها «أنا فاكرة أن أول أسبوع جواز والدته كانت بتقعد معانا طول اليوم وتنزل على النوم وأفضل طول اليوم مش عارفة البس ولا أقعد مع جوزي ومش قاعدة براحتي وهو يقولي عادي معلش دي أمي».

أضافت لمياء قائلة «لحد ما قررت أني مش هنزل عندها ولما تيجي بعاملها وحش لقيتها بتهزقني وتقولي أنتي بتعامليني وحش في بيتي وكانت هتطردني لولا هو أخدها ونزل بيها شقتها ومن ساعتها ما طلعتش».

أكملت لمياء «فضل يحاول أنه يصالح وكان عايزني اروح اعتذر لها بس أنا رفضت وكنت مصممة أنها تطلع تتأسف لي على اللي بتعمله معايا، لكن هو رفض وقالي مش هيحصل وعايزة تمشي أطلعي برا البيت بهدومك اللي عليكي».

اختتمت لمياء قائلة «في الأخر وبعد خناقات مشيت على بيت أسرتي ومخدتش حاجة وهي أخدت الدهب وكل حاجة من شقتي، ولما طلبت الطلاق قالي مالكيش عندي حاجة مش عايز أطلق خليكي كدة مرمية، روحت محكمة الأسرة رفعت عليه القضية».