النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
حوادث

لمياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أمه مش عايزة تعتذر لي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت لمياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب رفضه إقامة جلسة صلح بينها وبين والدته التي نشبت بينهم خلافات أسرية بسبب عدم زيارتها لها، ورفض إجبار والدته على الاعتذار لها.

لمياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت لمياء قصتها أمام محكمة الأسرة بعدما تقدمت لطلب الخلع من زوجها، حيث قررت أنها تزوجت قبل عام واحد وخلال العام نشبت خلافات بينها وبين والدة زوجها بسبب تدخلها في كل شيء.

تابعت لمياء عن قصتها مع والدة زوجها أمام محكمة الأسرة «حماتي ست قوية شوية وصغيرة في السن وجوزي وحيد ومعندوش أخوات، فكانت بتغير أني أتجوزت ابنها وأخدته منها مع أني سكنت في بيتهم وكان طول اليوم قاعد معاها أو هي معانا».

أكملت لمياء في قصتها «أنا فاكرة أن أول أسبوع جواز والدته كانت بتقعد معانا طول اليوم وتنزل على النوم وأفضل طول اليوم مش عارفة البس ولا أقعد مع جوزي ومش قاعدة براحتي وهو يقولي عادي معلش دي أمي».

أضافت لمياء قائلة «لحد ما قررت أني مش هنزل عندها ولما تيجي بعاملها وحش لقيتها بتهزقني وتقولي أنتي بتعامليني وحش في بيتي وكانت هتطردني لولا هو أخدها ونزل بيها شقتها ومن ساعتها ما طلعتش».

أكملت لمياء «فضل يحاول أنه يصالح وكان عايزني اروح اعتذر لها بس أنا رفضت وكنت مصممة أنها تطلع تتأسف لي على اللي بتعمله معايا، لكن هو رفض وقالي مش هيحصل وعايزة تمشي أطلعي برا البيت بهدومك اللي عليكي».

اختتمت لمياء قائلة «في الأخر وبعد خناقات مشيت على بيت أسرتي ومخدتش حاجة وهي أخدت الدهب وكل حاجة من شقتي، ولما طلبت الطلاق قالي مالكيش عندي حاجة مش عايز أطلق خليكي كدة مرمية، روحت محكمة الأسرة رفعت عليه القضية».

محكمة الأسرة مصر الجديدة الخلع قضية خلع قضايا الخلع

