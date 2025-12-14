قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

والدة فتاة الشيبســـــي: المتهم حاول خطف ابنتى ومعـرفش وهرب أول ما شفني

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلة الضحية.

 أقوال والدة الطفلة الضحية عقوبة الخطف

س: متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل بعد صلاه العشاء أمام المنزل 
س: أمام من حدث ذلك ؟
امام بعض الاهالى بالمنطقة
س: وماهو اسم نجلتك التي قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها وما هو عمرها تحديدا؟
ج/ اسمها لـ .س وعمرها 8 سنوات
ما الضرر الواقع عليك ؟


ج/ محاوله التحرش بنجلتى والتعدى عليها
س/ ما صلتك بالمجني عليها ؟

ج/ نجلتي 

س: حددى لنا كيفيه قيام المتهم بخطف نجلتك تحديدا ؟
ج / هو شدها من هدومها ومسكها من رقبتها وكان عايز يوديها العربيه اللى كان راكبها صاحبه
س: وهل وقع من المتهم سالف الذكر ثمة اكراه مادي او معنوى على نجلتك المجنى عليها حال ارتكابه للواقعة ؟
ج ايوة
س: وما طبيعة ذلك الأكراه تحديدا ؟
ج/ هي كانت رافضة تروح معاه شدها من هدومها بالقوة
س: وهل حاول سالف الذكر ابعاد نجلتك عن اعين الناس ؟
ج/ أيوة هو فعلا كان بيحاول يشدها علشان يركبها العربية
س: وهل حاولت نجلتك مقاومة المتهم آنذاك ؟
ج: لا
س/ وما الذي حال دون ذلك ؟
ج لان هي طفله عندها ٨ سنين وهو راجل كبير
س/ وما الذى حال اذا دون بلوغ المتهم مقصده آنذاك ؟
ج لان هو لما شافني ادخلت وجريت على بنتى وصرخت قام هو طلع يجرى
س/ وما هي المدة الزمنية التي استغرقها المتهم آنذاك في واقعة الاعتداء على نجلتك ؟
ج حوالي خمسه دقائق
س/وكيف وقفتي على ذلك ؟
ج: لما انا ناقشت بنتي

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

عقوبة الخطف 

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

هتك عرض فتاة الشيبسي إحالة المتهم بهتك عرض فتاة الشيبسي التحرش بفتاة الشيبسي

