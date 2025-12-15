قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية من مجمع المصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة، وسط أجواء احتفالية وحماسية، وبمشاركة شبابية واسعة، تخللتها عروض فنية وتشكيلات رياضية متنوعة، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية ، واللواء جمال امبابي محافظ الوادى الجديد الاسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والوفود العربية المشاركة.

يأتي إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية دعمًا لجهود الحراك الرياضي التى تشهده المحافظة ،  وتأكيدًا لدور الرياضة في صقل مهارات الشباب وتوسيع دائرة المشاركة المحتمعية ، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتهيئة بيئة تنافسية محفزة تعكس خصوصية هذه المحافظات ومقوماتها على صعيد تنظيم البطولات المحلية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل إطارًا وطنيًا لدمج شباب المحافظات الحدودية في المشهد الرياضي، ودعم مشاركتهم في منافسات منظمة تسهم في تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز روح التنافس بين الاجيال.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد