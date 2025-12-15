إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية من مجمع المصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة، وسط أجواء احتفالية وحماسية، وبمشاركة شبابية واسعة، تخللتها عروض فنية وتشكيلات رياضية متنوعة، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية ، واللواء جمال امبابي محافظ الوادى الجديد الاسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والوفود العربية المشاركة.

يأتي إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية دعمًا لجهود الحراك الرياضي التى تشهده المحافظة ، وتأكيدًا لدور الرياضة في صقل مهارات الشباب وتوسيع دائرة المشاركة المحتمعية ، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتهيئة بيئة تنافسية محفزة تعكس خصوصية هذه المحافظات ومقوماتها على صعيد تنظيم البطولات المحلية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل إطارًا وطنيًا لدمج شباب المحافظات الحدودية في المشهد الرياضي، ودعم مشاركتهم في منافسات منظمة تسهم في تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز روح التنافس بين الاجيال.