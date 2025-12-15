قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب

سيول المغرب
سيول المغرب
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  ، خلال الساعات الماضية، فيديو مؤلم لسيدة مسنّة حاصرتها مياه السيول الجارة داخل أحد الأحياء السكنية في المغرب.

وظهرت سيدة مسنة بائعة فخار، محاصرة وسط السيول ، متشبثة بالحائط في محاولة للنجاة وتصرخ مذعورة .. عتقوني"، بينما كانت الأمطار تتدفق بغزارة حولها،  وتدخل سكان الحي بسرعة  لإنقاذها، حتى وصلت إلى مكان آمن بعيد عن السيول .

وأعلنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي إلى 21 قتيلاً.

وشهدت مدينة آسفي، الواقعة على الساحل الأطلسي المغربي، فاجعة إنسانية بعد فيضانات مفاجئة ضربت المدينة إثر تساقطات مطرية قوية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية مساء الأحد.

وأوضحت المصادر الرسمية أن المدينة، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، تعرضت لعواصف رعدية عنيفة أدت إلى سيول جارفة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ساعة واحدة، متسببة في خسائر بشرية ومادية واسعة.

وألحقت الفيضانات أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، إذ غمرت المياه نحو 70 منزلًا ومحلاً تجاريًا في المدينة العتيقة، وجرفت 10 سيارات، إضافة إلى تضرر أجزاء من الطريق العام، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة السير.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيولًا موحلة تجتاح شوارع المدينة، وتجرف المركبات والنفايات، فيما وثقت مشاهد أخرى تدخل عناصر الوقاية المدنية باستخدام القوارب لإنقاذ السكان، إلى جانب غرق جزئي لأحد الأضرحة.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث لا تزال متواصلة تحسبًا لوجود مفقودين، مع استمرار جهود تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة للمتأثرين.

وفي سياق متصل، كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن اضطرابات جوية شملت تساقط الثلوج في المرتفعات التي تفوق 1700 متر، وأمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدة مناطق من المملكة. كما جددت تحذيرها من أمطار قوية متوقعة يوم الثلاثاء، قد تتراوح بين 40 و60 ملم في عدد من الأقاليم.

سيول المغرب طقس المغرب سيدة مسنه تحاصرها السيول مسنه تطلب النجاة في المغرب

المزيد

