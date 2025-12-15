قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري

معلم سوهاج مع طلابه اليمنيين
رنا أشرف

بعد أكثر من خمسين عامًا على انتهاء سنوات الدراسة، فوجئ معلم الفيزياء والكيمياء محمد عبدالعال بزيارة غير متوقعة من عدد من تلاميذه السابقين القادمين من اليمن.

الزيارة، التي جرت عقب انقطاع طويل فرضته السنوات وتباعد المسافات، شكلت حدثًا إنسانيًا، حيث أعادت إلى الواجهة علاقة المعلم بطلابه، بوصفها إحدى الركائز الأساسية في تشكيل الوعي وبناء المسارات المهنية والإنسانية.

جاءت الزيارة بدافع توجيه الشكر والوفاء لمعلمهم، بعد مرور أكثر من نصف قرن على تلقيهم العلم على يديه.

الواقعة لم تقتصر على استعادة الذكريات الدراسية، بل كشفت عن جانب إنساني ومهني يتعلق بدور المعلم في ترك بصمة طويلة المدى في حياة طلابه، حتى بعد مرور عقود على انتهاء العلاقة التعليمية المباشرة.

وفاء بالجميل بعد 40 عامًا .. أول تعليق من مدرس سوهاج لـ صدى البلد بعد زيارة طلابه اليمنيين لتكريمه

وقال محمد عبدالعال معلم الفيزياء والكيمياء في سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه بدأ رحلته المهنية منذ سنوات شبابه، عندما أعلن الإعلام الكويتي عن حاجته إلى أعضاء بعثة تعليمية للعمل خارج البلاد، موضحًا أنه كان يحمل مؤهل بكالوريوس العلوم، وتقدم للمسابقة التي ضمت عددًا كبيرًا من المتقدمين.

وأكد عبدالعال أن التوفيق حالفه في اجتياز الاختبارات، ليحصل على عقد رسمي وتذكرة سفر ضمن بعثة تعليمية كويتية، تم توجيهها إلى مدينة عدن، قبل أن يتم توزيعه لاحقًا على إحدى المحافظات، حيث استقر عمله في محافظة شبوة.

وأوضح أنه تولى التدريس في مدارس المحافظة، ومن بينها مدرسة الشهيد قحطان، مشيرًا إلى أنه أمضى سنوات طويلة في خدمة العملية التعليمية.

محمد عبدالعال: لم أتوقع أن يتذكرني طلابي بعد 50 عامً

وأشار عبدالعال إلى أنه غادر اليمن عام 1989، لكنه ظل محتفظًا بذكريات قوية عن طلابه، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن تعود تلك الذكريات إلى الواجهة بعد مرور أكثر من خمسين عامًا.

وقال إن المفاجأة الكبرى كانت حين تلقى اتصالًا هاتفيًا غير متوقع من بعض طلابه القدامى، الذين نجحوا في الوصول إليه بعد سنوات طويلة، عن طريق عامل سعودي أوصلهم بزميل لي كان في البعثة مازالت على تواصل مع،ه مضيفًا: “فوجئت بأنهم ما زالوا يتذكرونني، وأصروا على زيارتي مهما كانت المسافات بعيدة”.

وأكد أن اللقاء كان مؤثرًا إلى حد كبير، خاصة بعدما اكتشف أن تلاميذه السابقين أصبحوا شخصيات بارزة، من بينهم قاضٍ، ورجل أعمال يعمل في الصين، وآخر يشغل منصبًا قياديًا في إحدى المحافظات.

معلم الفيزياء والكيمياء: هذه اللحظة أعظم تكريم في حياتي
 

وأضاف عبدالعال أن هذا اللقاء منحه شعورًا عميقًا بالفخر، قائلًا: “شعرت أنني قدمت شيئًا حقيقيًا للوطن العربي، وأن رسالة التعليم لا تضيع مهما مر الزمن”.

وأوضح أنه لم يتعرف على طلابه في البداية بسبب مرور السنوات، لكنه استعاد ملامحهم وذكرياته معهم بعد ساعات من الحديث.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الموقف يجسد قيمة الوفاء، قائلًا: “لا يوجد وفاء أعظم من أن يتذكر طلابك معلمهم بعد كل هذه السنوات، ويعترفون بفضله عليهم، فهذا هو أعظم إنجاز يمكن أن يحققه أي معلم”.


 

