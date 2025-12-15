مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية

تحولت رحلة تخرج لطلاب المرحلة الثانوية في كولومبيا إلى مأساة مروعة، بعدما سقطت حافلة كانت تقلهم في وادٍ شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادث وقع يوم الأحد أثناء عودة الطلاب من رحلة ترفيهية إلى أحد شواطئ منطقة البحر الكاريبي، حيث فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، ما أدى إلى سقوطها من ارتفاع يُقدّر بنحو 40 مترًا.

وأفادت التقارير بأن الضحايا هم 17 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، إضافة إلى سائق الحافلة، وجميعهم ينتمون إلى مدرسة ثانوية في بلدية بيلو القريبة من مدينة ميديلين.

من جهتها، أوضحت مصادر في مكتب رئيس بلدية بيلو أن فرق الطوارئ تواصل العمل لتحديد العدد النهائي للضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن بعض الضحايا من القاصرين. كما أكد حاكم مقاطعة أنتيوكيا، أندريس جوليان ريندون، أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وخيم الحزن على أهالي الضحايا، فيما أعلنت السلطات تقديم الدعم النفسي والطبي للمصابين وعائلاتهم.