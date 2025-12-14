بيع وشراء.. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد

واصل سعر الذهب ارتفاعه في الاسواق المحلية والعربية والعالمية بنسبة متفاوتة، علي مدار الأيام الماضية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6560 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6535 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6015 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5990 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5740 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5720 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4905 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3825 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3280 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3270 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 45920 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 45760 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 204040 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 203330 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأحد:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 518.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 475.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 454 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 389 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 302.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 259.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16134 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3631 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأحد، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 518 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 479.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 460 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 394.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 305.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 261.60 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 16111.50 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3680درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4302.37 دولار.