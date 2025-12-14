قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
شعبة الذهب: 2.1% ارتفاعا في سعر عيار 21 بـ مصر خلال أسبوع

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن سوق الذهب المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي، ونجح خلاله في اختراق نطاق التداول العرضي الذي سيطر على حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، إلى جانب استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الذهب 

وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 سجل ارتفاع بنسبة 2.17% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداولات عند مستوى 5613 جنيه للجرام، وأنهى الأسبوع عند 5735 جنيه للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى عند 5790 جنيه للجرام، وأدنى مستوى عند 5600 جنيه للجرام.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الإيجابي للذهب المحلي جاء انعكاس مباشر لارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي واصلت الصعود بدعم من تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سعر صرف الدولار 

وأضاف واصف أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم بشكل كبير في استقرار تسعير الذهب محليا، ليصبح الاعتماد الأساسي في تحديد الأسعار على حركة الذهب العالمي، دون تقلبات حادة أو مفاجئة ناتجة عن تغيرات سعر الصرف، وهو ما وفر قدر من الوضوح والهدوء في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالتطورات العالمية، أوضح واصف أن الذهب العالمي سجل أعلى مستوى له منذ نحو 7 أسابيع خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعا بتراجع الدولار الأمريكي عقب قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب تنامي التوقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وأضاف أن هذا الارتفاع جاء بعد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، حيث نجح السعر في تجميع زخم صاعد كاف لاختراق هذه المنطقة، ثم تجاوز مستوى 4300 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع دون هذا المستوى، وهو ما قد يفتح المجال لعمليات جني أرباح على المدى القصير.

على الصعيد المحلي، أكد رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب عيار 21 نجح في الحفاظ على استقراره فوق مستوى 5600 جنيه للجرام خلال معظم فترات الأسبوع الماضي، ما ساعده على الخروج من نطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة، ثم اختراق مستوى 5650 جنيه للجرام، ليستكمل الصعود ويخترق مستوى 5700 جنيه، مسجلا أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 5790 جنيه للجرام.

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

