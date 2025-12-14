مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة أوابك العربية للبترول

أعلن الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم 115 بدولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على رأس وفد بترولي مصري رفيع المستوى، نجاح مصر في حصد جائزتي أوابك للبحث العلمي لعام 2024.

وفازت بالجائزة الأولى داليا رضوان عبدالحافظ من معهد بحوث البترول، عن بحثها حول تحويل غازات الدفيئة عبر الإيثانول إلى وقود طيران مستدام.

كما فاز بالجائزة الثانية المهندس مصطفى محمد عرفة مرسي إبراهيم من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن بحث بعنوان: آفاق دمج تقنيات الطاقة المتجددة.