المخرج محمد فاضل: كنت أتقاضي 17 جنيهاً في الشهر ولم أدخر منهم شيئاً

قال المخرج محمد فاضل، إن الشخص الذي يريد أن يتعلم كتابة السيناريو ، لا بد أن يقرأ في المصحف الشريف، وهناك سور في القرآن الكريم بإسم سورة القصص، موضحًا أن سورة يوسف في القرآن الكريم سيناريو متكامل ، يجمع بين التوتر والأكشن والغموض والجريمة والعقاب والحب والجنس ، ومطاردة امرأة العزيز لسيدنا يوسف، خير مثال.

وتابع المخرج محمد فاضل، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: إن الله عز وجل يعلم أن البشر يحبون الحكي، وبالتالي استخدم أساليب كثيرة في القرآن تجعلنا نتعلم منها، وهناك أشياء كثيرة تحدث في السيناريو، وهي مدونة ففي السيناريو يكتفي الكاتب في ذكر الحقيقة في نهاية العمل، ومن رأيي أن الشخص الذي يريد أن يدرس كثيرًا السيناريو يجب أن يرجع للمصحف الشريف ويتدبر في آياته.

وأشار المخرج محمد فاضل إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منحه مكافأة 100 جنيه بعد أول سهرة تلفزيونية أخرجها مدتها ثلاث ساعات عام 1966، واعتبرها كانت بداية قوية في عالم الإخراج وبعدها قدم عدة أعمال فنية كثيرة.

واختتم المخرج محمد فاضل حديثه في النهاية أن المكافأة التي حصل عليها وقتها كانت 100 جنيه، وكان مرتبه 17 جنيهًا في الشهر، وهو أمر كان دافعًا له وجعله يتحمس لكي يقدم أفضل ما لديه من أعمال فنية.

