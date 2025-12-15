السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي

يستعد الراغبين للسفر للاتحاد الأوروبي، لتغييرات مرتقبة في قواعد السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد التحديثات الجديدة التي سيواجهونها مع بداية العام الجديد، بتطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الاوربي.

والتي سيتعين على مواطني 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية، الحصول على تصريح سفر مسبق قبل دخول منطقة شنجن، رغم تمتعهم حاليا بالإعفاء من تأشيرة الدخول.

نظام ETIAS

موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الاوربي



أكدت المفوضية الأوروبية أن نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي المعروف باسم ETIAS سيدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2026، موضحة أنه لا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن، إلى حين الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي لبدء التطبيق.

ويمثل هذا القرار تحولا جذريا في آليات الدخول إلى أوروبا، بعد عقود كان خلالها جواز السفر كافيا لعبور الحدود، إذ تهدف القواعد الجديدة إلى تشديد الرقابة الأمنية وتنظيم حركة الدخول إلى دول شنجن.

ما هو نظام ETIAS الذي سيطبق عل المسافرين الي الاتحاد الاوربي



يعد ETIAS تصريح سفر إلكتروني مسبق، مشابه لنظام ESTA المعمول به في الولايات المتحدة، ويطبق على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة شنجن عند السفر إلى أوروبا لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يوما.

قيود جديدة على السفر دون تأشيرة لنظام ETIAS



من المنتظر أن يصبح تصريح ETIAS إلزاميا بحلول أواخر 2026، حيث سيلزم المسافرون من الدول المعفاة من التأشيرة، بما في ذلك بعض دول الكاريبي التي تطبق برامج الجنسية مقابل الاستثمار، بتقديم طلب إلكتروني قبل زيارة 30 دولة أوروبية للإقامات القصيرة.

نظام ETIAS

أهداف الاتحاد الأوروبي من النظام



وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، يهدف نظام ETIAS إلى تعزيز الأمن من خلال تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا محتملا قبل وصولهم، والحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تسهيل حركة المسافرين وتقليل الضغط على المنافذ الحدودية.

الدول المشمولة بتصريح ETIAS



اعتبارا من عام 2027، سيطلب تصريح ETIAS من جميع مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول منطقة شنجن، والبالغ عددها أكثر من 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وأوروجواي.

نظام ETIAS

مدة الصلاحية ورسوم التصريح



يكون تصريح ETIAS صالحا لمدة تصل إلى 3 سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما أقرب، مقابل رسم قدره 20 يورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أغلب الطلبات تتم معالجتها خلال دقائق، بينما قد تمتد المراجعة إلى 30 يوما في بعض الحالات التي تتطلب مستندات إضافية أو مقابلات.

هل الموافقة تضمن الدخول لدول الشنجن



رغم الحصول على موافقة ETIAS، فإن ذلك لا يعد ضمانا نهائيا لدخول دول شنجن، حيث يظل لحرس الحدود الحق في رفض دخول المسافر عند الوصول.

علاقة ETIAS بنظام الدخول والخروج



يأتي تطبيق ETIAS استكمالا لنظام الدخول والخروج الأوروبي EES، الذي بدأ العمل به في أكتوبر 2025، على أن يصبح ETIAS إلزاميا بعد 6 أشهر من تطبيق EES، مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2027.