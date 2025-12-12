قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
يبحث الشباب في السفر عن كيفية استخراج تصريح سفر بالموبيل، وذلك مع اتاحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية خدمات رقمية تمكنهم من الحصول على التصريح بسهولة عبر الهاتف المحمول او الموقع الرسمي لادارة التجنيد والتعبئة بما يساهم في تسهيل الاجراءات وتقليل الزحام داخل المكاتب الحكومية.

تصريح سفر بالموبيل عبر موقع وزارة الدفاع


تتيح ادارة التجنيد والتعبئة خدمة استخراج تصريح السفر بالموبيل من خلال الموقع الرسمي عبر الخطوات التالية:-


يدخل المستخدم الى موقع وزارة الدفاع ادارة التجنيد والتعبئة
يظهر امامه نموذج تسجيل طلب استخراج تصريح بالاذن للسفر
يتم ادخال البيانات الاساسية والتي تشمل الاسم بالكامل وموقف التجنيد والرقم القومي
يتم تسجيل رقم الهاتف المتصل بتطبيق واتساب لاستلام صورة التصريح
يقوم المستخدم بادخال المحافظة وتاريخ السفر والغرض منه والدولة المتجه اليها
يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب
يجري سداد رسوم تصريح السفر الكترونيا او من خلال تطبيق فوري

تصريح سفر الاعفاء المؤقت وتصريح سفر الخارج
تسمح المنصة باستخراج جميع انواع تصاريح السفر بما فيها تصريح الاعفاء المؤقت وتصريح السفر للخارج وفق الاجراءات المعتمدة لدى ادارة التجنيد

استخراج تصريح سفر عبر تطبيق وزارة الداخلية


يمكن الحصول على تصريح سفر الكتروني عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول من خلال التالي:-


تحميل تطبيق وزارة الداخلية
تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور
الضغط على ايقونة استخراج تصريح سفر
استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر
سداد رسوم استخراج التصريح
طباعة التصريح بعد اتمام العملية

تصاريح السفر

الاوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل للسفر


جواز السفر الاصلي سار المفعول وصورة منه
بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها
عقد العمل الاصلي المصدق عليه او خطاب جهة العمل بالخارج موثق من القنصلية او السفارة المصرية
شهادة الموقف من التجنيد
اربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6
اثبات موقف التامينات الاجتماعية في مصر
فيش جنائي حديث صادر عن وزارة الداخلية

طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والاجانب


زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
الدخول الى قسم تصاريح السفر
ادخال البيانات الاساسية المطلوبة
للمصريين الرقم القومي ورقم الطلب
للأجانب رقم جواز السفر ورقم الطلب
تظهر بعد ذلك حالة الطلب سواء قيد المراجعة او تمت الموافقة او يحتاج الى استكمال مستندات
وتتم عملية سداد الرسوم الكترونيا عبر البطاقات البنكية او المحافظ الالكترونية مع ارسال رسالة تاكيد بعد تسجيل الطلب

الاوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر


تستلزم عملية استخراج تصريح السفر تقديم المستندات الاتية
اصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها
اصل جواز السفر وصورة منه
شهادة اداء الخدمة العسكرية او شهادة الاعفاء
اصل مذكرة السفر
تصريح العمل او تصريح الحج الخاص بالدولة المراد السفر اليها
اصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه

الاوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر تصريح سفر اونلاين تتيح ادارة استخراج تصريح السفر الكترونيا

