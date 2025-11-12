تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة سفر الأجانب في مباريات الكونفدرالية

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تجري محاولات مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة لاعبيه الأجانب، يأتي ذلك كي يتسنى للاعبين الأجانب السفر رفقة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.



وكان سبق ولم يسافر المغربي محمود بنتايج مع الفريق الموسم الماضي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش بالكونفدرالية بسبب عدم وجود إقامة له في مصر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.