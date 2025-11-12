الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر

أكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب الأهلي، بل تم إرسال شكوى أخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية .

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة .

وأشار المصدر إلى أن الخطاب المرسل إلى أبو ريدة لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، ولكنه يتماشى مع مساعي النادي في الحصول على حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه الغير رياضي مع المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في كأس السوبر بالإمارات.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتطرق في الخطاب المرسل إلى أبو ريدة للموقف الذي حدث مع خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلى بإعلانه دعمه وتأييده للاعب على عكس كلامه مع هشام نصر على منصة التتويج ، وبرر المصدر ذلك بعدم اندهاش مسؤولي الزمالك من رد فعل مرتجي خاصة وأن له موقف سابق يبرهن على تعوده على هذه التصرفات الغريبة .

كشف مصدر بنادي الزمالك عن عودة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الحالية بعد عودة الأبيض للتدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني للفريق استبعد ناصر منسي من القائمة التي خاضت بطولة السوبر المحلي في الإمارات، لعدم جاهزيته بعد عودته من الإصابة.

وخضع ناصر منسي لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.