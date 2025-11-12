خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة تفاصيل لجنة مديرية الجيزة التي توجهت اليوم لنادي الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لجنة مديرية الشباب والرياضة ليس لها علاقة بأرض نادي الزمالك في أكتوبر.

وأكمل أن لجنة المديرية عادية وتأتى في إطار المتابعة المستمرة من المديريات بكافة المحافظات على الأندية ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية.

وفي وقت سابق، أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على طبيعة التأجيل في قرار أرض أكتوبر التي تخص نادي الزمالك.

وقال كمال شعيب في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" التأجيل أمر طبيعي والمحكمة حددت أقرب موعد للجلسة لحسم أمر أزمة أرض أكتوبر للزمالك".

وواصل:" أرض أكتوبر هترجع ولدينا يقين كامل أن حق الزمالك هيرجع ولم نخطئ ونحن أصحاب قضية عادلة".

وأردف:" قرار سحب الأرض هو خاطئ، وقدمنا 15 حافظة مستندات تثبت صحة موقفنا في هذه الأرض، ولدينا أولويات ورجوع الأرض هي أساس قضيتنا".