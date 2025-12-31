استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأربعاء عن رصد 77 طائرة تابعة للجيش الصيني، و17 سفينة تابعة للبحرية الصينية، و8 سفن رسمية تعمل حول تايوان خلال 24 ساعة.

الحصار الصيني لتايوان

وأضافت الدفاع التايوانية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" أن 35 طلعة جوية من أصل 77 عبرت الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان في شمالها ووسطها وجنوبها الغربي وقد رصدنا الوضع واستجبنا له.

المناورات الصينية حول تايوان

يذكر أن الجيش الصيني، أرسل يوم الاثنين، وحدات جوية وبحرية وصاروخية لإجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان، وهو ما وصفته بكين بأنه "تحذير شديد اللهجة" ضد القوى الانفصالية و"التدخل الخارجي".

وأعلنت تايوان أنها رفعت حالة التأهب لقواتها، ووصفت الحكومة الصينية بأنها "أكبر مُخرِّب للسلام"، وقالت هيئة الطيران المدني التايوانية إن أكثر من 100 ألف مسافر دولي سيتأثرون بإلغاء أو تحويل رحلات جوية.