قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة

زلزال في تركيا
زلزال في تركيا
ناصر السيد

سجلت تركيا 53,262 زلزالًا في عام 2025، ما يجعله ثاني أكثر الأعوام نشاطًا زلزاليًا منذ زلازل كهرمان مرعش التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير 2023، وذلك وفقًا لخبير بارز في إدارة الكوارث.

الزلازل في تركيا

وقال الأستاذ المشارك بولنت أوزمن، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة غازي التركية، إن بيانات الزلازل في تركيا تؤكد استمرار ارتفاع خطر الهزات الأرضية في البلاد.

وأضاف أوزمن لوكالة الأناضول التركية الرسمية أمس الثلاثاء: "عند تحليل الأرقام، نلاحظ أن تركيا تتعرض لزلازل بمعدل ستة زلازل في الساعة و146 زلزالًا في اليوم".

وأشار أوزمن إلى تسجيل 437 زلزالًا بقوة 4.0 درجات أو أكثر خلال العام ومن بين هذه الزلازل، تراوحت قوة 412 زلزالًا بين 4.0 و5.0 درجات، و20 زلزالًا بين 5.0 و6.0 درجات، وخمسة زلازل بين 6.0 و6.9 درجات، مما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي على مستوى البلاد.

وأضاف: "تُظهر هذه الأرقام أن تركيا تشهد، في المتوسط، زلزالًا واحدًا بقوة 4 درجات يوميًا، وزلزالًا بقوة 5 درجات أو أكثر كل 15 يومًا تقريبًا، وزلزالًا بقوة 6 درجات أو أكثر كل 73 يومًا تقريبًا".

وذكر أوزمن أن محافظة باليكسير، الواقعة شمال غرب تركيا، تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تعرضًا للزلازل في عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط الزلزالي المكثف في منطقة سنديرجي وأشار إلى أن كوتاهيا وموغلا وملاطية وكهرمان مرعش تلتها في الترتيب.

أقوى زلزال في تركيا

قال أوزمن إن أقوى زلزال في تركيا خلال 2025 كان زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل سيليفري قرب إسطنبول في 23 أبريل ، مما يسلط الضوء مجدداً على استمرار تعرض المدينة للزلازل الكبيرة.

وحدد سلسلة زلزالية كبيرة ثانية في سنديرجي، حيث ضربها زلزالان بلغت قوتهما 6.1 درجة على مقياس ريختر في 10 أغسطس و27 أكتوبر ومنذ 10 أغسطس، سُجل ما يقرب من 21 ألف زلزال في المنطقة على مدى أربعة أشهر ونصف تقريباً، وهو رقم وصفه أوزمن بأنه غير مسبوق لمنطقة واحدة في تركيا.

وأضاف: "تعرض سكان سنديرجي لهزات أرضية بمعدل 146 زلزالاً يومياً، مع هزات أرضية شبه يومية بلغت قوتها 4.0 درجة أو أكثر"، مؤكداً أن النشاط الزلزالي في المنطقة يتطلب مراقبة دقيقة.

ضحايا الزلازل في تركيا

قال أوزمن إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 594 آخرون جراء الزلازل التي ضربت تركيا عام 2025 وأشار إلى أن جميع الإصابات نجمت عن حالة من الذعر لا عن انهيار المباني، مما يُبرز قصورًا في استعدادات الجمهور.

كما حذر من أن البناء المقاوم للزلازل لا يزال غير كافٍ، موضحًا أن حتى الزلازل المتوسطة قد تُسبب أضرارًا جسيمة نظرًا لقدم المباني وهشاشتها، مطالبا بتسريع جهود التنمية الحضرية".

وأشار أوزمن إلى أن خطوط الصدع النشطة تمر تحت 24 محافظة و81 منطقة في تركيا، ودعا إلى تقييد التنمية في هذه المناطق، إلى جانب تخطيط مكاني لا يقتصر على الزلازل فحسب، بل يشمل أيضًا التميع والانهيارات الأرضية وغيرها من مخاطر الكوارث.

وقال أوزمن: "تُظهر البيانات بوضوح الحاجة إلى توسيع نطاق التدريب على التوعية بالكوارث على مستوى البلاد. ويجب أن يُقدم هذه البرامج خبراء مؤهلون، وأن تُركز على الحد من الذعر وتحسين استجابة الجمهور أثناء الزلازل".

أرقام مرعبة تركيا 53 ألف زلزال هزة أرضية زلازل كهرمان مرعش الزلازل في تركيا أقوى زلزال في تركيا زلزال في تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

بالصور

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد