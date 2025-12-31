أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة

سجلت تركيا 53,262 زلزالًا في عام 2025، ما يجعله ثاني أكثر الأعوام نشاطًا زلزاليًا منذ زلازل كهرمان مرعش التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير 2023، وذلك وفقًا لخبير بارز في إدارة الكوارث.

الزلازل في تركيا

وقال الأستاذ المشارك بولنت أوزمن، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة غازي التركية، إن بيانات الزلازل في تركيا تؤكد استمرار ارتفاع خطر الهزات الأرضية في البلاد.

وأضاف أوزمن لوكالة الأناضول التركية الرسمية أمس الثلاثاء: "عند تحليل الأرقام، نلاحظ أن تركيا تتعرض لزلازل بمعدل ستة زلازل في الساعة و146 زلزالًا في اليوم".

وأشار أوزمن إلى تسجيل 437 زلزالًا بقوة 4.0 درجات أو أكثر خلال العام ومن بين هذه الزلازل، تراوحت قوة 412 زلزالًا بين 4.0 و5.0 درجات، و20 زلزالًا بين 5.0 و6.0 درجات، وخمسة زلازل بين 6.0 و6.9 درجات، مما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي على مستوى البلاد.

وأضاف: "تُظهر هذه الأرقام أن تركيا تشهد، في المتوسط، زلزالًا واحدًا بقوة 4 درجات يوميًا، وزلزالًا بقوة 5 درجات أو أكثر كل 15 يومًا تقريبًا، وزلزالًا بقوة 6 درجات أو أكثر كل 73 يومًا تقريبًا".

وذكر أوزمن أن محافظة باليكسير، الواقعة شمال غرب تركيا، تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تعرضًا للزلازل في عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط الزلزالي المكثف في منطقة سنديرجي وأشار إلى أن كوتاهيا وموغلا وملاطية وكهرمان مرعش تلتها في الترتيب.

أقوى زلزال في تركيا

قال أوزمن إن أقوى زلزال في تركيا خلال 2025 كان زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل سيليفري قرب إسطنبول في 23 أبريل ، مما يسلط الضوء مجدداً على استمرار تعرض المدينة للزلازل الكبيرة.

وحدد سلسلة زلزالية كبيرة ثانية في سنديرجي، حيث ضربها زلزالان بلغت قوتهما 6.1 درجة على مقياس ريختر في 10 أغسطس و27 أكتوبر ومنذ 10 أغسطس، سُجل ما يقرب من 21 ألف زلزال في المنطقة على مدى أربعة أشهر ونصف تقريباً، وهو رقم وصفه أوزمن بأنه غير مسبوق لمنطقة واحدة في تركيا.

وأضاف: "تعرض سكان سنديرجي لهزات أرضية بمعدل 146 زلزالاً يومياً، مع هزات أرضية شبه يومية بلغت قوتها 4.0 درجة أو أكثر"، مؤكداً أن النشاط الزلزالي في المنطقة يتطلب مراقبة دقيقة.

ضحايا الزلازل في تركيا

قال أوزمن إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 594 آخرون جراء الزلازل التي ضربت تركيا عام 2025 وأشار إلى أن جميع الإصابات نجمت عن حالة من الذعر لا عن انهيار المباني، مما يُبرز قصورًا في استعدادات الجمهور.

كما حذر من أن البناء المقاوم للزلازل لا يزال غير كافٍ، موضحًا أن حتى الزلازل المتوسطة قد تُسبب أضرارًا جسيمة نظرًا لقدم المباني وهشاشتها، مطالبا بتسريع جهود التنمية الحضرية".

وأشار أوزمن إلى أن خطوط الصدع النشطة تمر تحت 24 محافظة و81 منطقة في تركيا، ودعا إلى تقييد التنمية في هذه المناطق، إلى جانب تخطيط مكاني لا يقتصر على الزلازل فحسب، بل يشمل أيضًا التميع والانهيارات الأرضية وغيرها من مخاطر الكوارث.

وقال أوزمن: "تُظهر البيانات بوضوح الحاجة إلى توسيع نطاق التدريب على التوعية بالكوارث على مستوى البلاد. ويجب أن يُقدم هذه البرامج خبراء مؤهلون، وأن تُركز على الحد من الذعر وتحسين استجابة الجمهور أثناء الزلازل".