نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرغب في التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.

عنف المستوطنين الإسرائيليين

وقال نتنياهو خلال حواره مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه يبذل جهدًا خاصًا لوقف الأعمال الانتقامية في الضفة الغربية، في إشارة إلى عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

وادعى رئيس حكومة الاحتلال أنه لا يقبل العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين.

ووصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا لبحث عدد من الملفات، على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، إلى جانب التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل.