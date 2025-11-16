بقوة 3.5 ريختر.. زلزال يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير، بخط عرض: 39.22583 شمالًا وطول: 28.00528 شرقًا، وعمق : 65.9 كم.

زلزال مدمر في تركيا و سوريا

و يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتد أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

و تعرضت تركيا فى 3 يونيو الماضي إلى زلزال بلغت قوته 5.8 درجات ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.