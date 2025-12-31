علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

تعد التهابات الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب متاعب عديدة وتجعل الإنسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج التهابات الجيوب الأنفية والوقاية منها.

علاج التهابات الجيوب الأنفية

يمكن أن تساعد هذه الخطوات في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

استرح سيساعد ذلك جسمك على مكافحة العدوى وتسريع الشفاء.

اشرب السوائل، كالماء أو العصير فهذا يُساعد على تخفيف إفرازات المخاط وتسهيل تصريفها.

تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، لأنها تسبب الجفاف كما أن شرب الكحول قد يُفاقم تورم بطانة الجيوب الأنفية والأنف.

بلّل جيوبك الأنفية وغطِّ رأسك بمنشفة أثناء استنشاق بخار الماء الساخن المتصاعد من الوعاء وجّه البخار نحو وجهك أو خذ حمامًا ساخنًا، واستنشق الهواء الدافئ الرطب وسيساعد ذلك على تخفيف الألم وتسهيل تصريف المخاط.



كمادات دافئة .. قم بوضع مناشف دافئة ورطبة حول أنفك وخديك وعينيك لتخفيف آلام الوجه.

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصيصًا (مثل زجاجة غسول الجيوب الأنفية) أو وعاء نيتي فغسل الأنف يمكن أن يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية.

إذا كنت تُحضّر محلول الشطف بنفسك، فاستخدم ماءً خالياً من الشوائب ماءً مقطراً، أو معقماً، أو مغلياً ومبرداً مسبقاً، أو مُرشّحاً باستخدام مرشح بمسام لا تتجاوز 1 ميكرون، لتحضير محلول الري تأكد من شطف جهاز الري بعد كل استخدام بماء نظيف، واتركه مفتوحاً ليجف في الهواء.

نم ورأسك مرفوع سيساعد ذلك على تصريف الجيوب الأنفية، مما يقلل الاحتقان.



طرق الوقاية من الجيوب الأنفية

اتبع هذه الخطوات للمساعدة في تقليل خطر إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد:

تجنب التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

قلل من مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، وخاصة قبل تناول الطعام.

تحكم في حساسية جسمك وتابع مع طبيبك للسيطرة على الأعراض.

تجنب دخان السجائر والهواء الملوث فدخان التبغ والملوثات الأخرى قد تهيج وتلتهب رئتيك وممراتك الأنفية.

استخدم جهاز ترطيب الهواء وإذا كان الهواء في منزلك جافًا، كما هو الحال عند استخدام التدفئة المركزية، فإن إضافة الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.

احرص على تنظيف جهاز الترطيب بانتظام وبشكل شامل لضمان نظافته وخلوه من العفن.