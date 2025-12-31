قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

اسماء محمد

تعد التهابات الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب متاعب عديدة وتجعل الإنسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج التهابات الجيوب الأنفية والوقاية منها.

علاج التهابات الجيوب الأنفية 

يمكن أن تساعد هذه الخطوات في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

استرح سيساعد ذلك جسمك على مكافحة العدوى وتسريع الشفاء.

اشرب السوائل، كالماء أو العصير فهذا يُساعد على تخفيف إفرازات المخاط وتسهيل تصريفها.

تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، لأنها تسبب الجفاف كما أن شرب الكحول قد يُفاقم تورم بطانة الجيوب الأنفية والأنف.

بلّل جيوبك الأنفية وغطِّ رأسك بمنشفة أثناء استنشاق بخار الماء الساخن المتصاعد من الوعاء وجّه البخار نحو وجهك أو خذ حمامًا ساخنًا، واستنشق الهواء الدافئ الرطب وسيساعد ذلك على تخفيف الألم وتسهيل تصريف المخاط.


 كمادات دافئة .. قم بوضع مناشف دافئة ورطبة حول أنفك وخديك وعينيك لتخفيف آلام الوجه.

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصيصًا (مثل زجاجة غسول الجيوب الأنفية) أو وعاء نيتي فغسل الأنف يمكن أن يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية.

إذا كنت تُحضّر محلول الشطف بنفسك، فاستخدم ماءً خالياً من الشوائب ماءً مقطراً، أو معقماً، أو مغلياً ومبرداً مسبقاً، أو مُرشّحاً باستخدام مرشح بمسام لا تتجاوز 1 ميكرون،  لتحضير محلول الري تأكد من شطف جهاز الري بعد كل استخدام بماء نظيف، واتركه مفتوحاً ليجف في الهواء.

نم ورأسك مرفوع سيساعد ذلك على تصريف الجيوب الأنفية، مما يقلل الاحتقان.
 

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

طرق الوقاية من الجيوب الأنفية 

اتبع هذه الخطوات للمساعدة في تقليل خطر إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد:

تجنب التهابات الجهاز التنفسي العلوي.  

قلل من مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، وخاصة قبل تناول الطعام.

تحكم في حساسية جسمك وتابع مع طبيبك للسيطرة على الأعراض.

تجنب دخان السجائر والهواء الملوث فدخان التبغ والملوثات الأخرى قد تهيج وتلتهب رئتيك وممراتك الأنفية.

استخدم جهاز ترطيب الهواء وإذا كان الهواء في منزلك جافًا، كما هو الحال عند استخدام التدفئة المركزية، فإن إضافة الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.

احرص على تنظيف جهاز الترطيب بانتظام وبشكل شامل لضمان نظافته وخلوه من العفن.

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

