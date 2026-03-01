إشبيلية يخطف نقطة ثمينة من ريال بيتيس في الدوري الاسباني

خطف إشبيلية، نقطة ثمينة من ريال بيتيس ،في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وافتتح ريال بيتيس ، التهديف في الدقيقة 16، عن طريق أنتوني، وأضاف ريال بيتيس الهدف الثاني في الدقيقة 37، عن طريق ألفارو فيدالجو.

وقلص إشبيلية الفارق في الدقيقة 62، عن طريق أليكسيس سانشيز، وأدرك إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 85، عن طريق إسحاق روميرو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال بيتيس الي النقطة 43، في المركز الخامس، وارتفع رصيد إشبيلية الي النقطة 30 ،في المركز الثاني عشر.