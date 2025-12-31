قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

9 مدربين والعاشر في الطريق.. دوامة التغيير بالزمالك منذ تولي حسين لبيب رئاسة النادي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

شهد نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار الفني منذ تولي حسين لبيب رئاسة مجلس إدارة النادي في 23 أكتوبر 2023، حيث تعاقب على القيادة الفنية للفريق عدد كبير من المدربين في فترة زمنية قصيرة، في مشهد يعكس غياب الثبات الفني داخل القلعة البيضاء.

وكان البرتغالي أوسوريو هو المدير الفني للفريق وقت تسلم حسين لبيب مهام منصبه، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قرارًا بإقالته يوم 5 نوفمبر 2023، بعد مرور 12 يومًا فقط على تولي الإدارة الجديدة، ليتولى معتمد جمال المهمة الفنية في اليوم ذاته بشكل مؤقت.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن، تولى تدريب الزمالك 9 مدربين، بينما يقترب النادي من الإعلان عن المدير الفني العاشر خلال أقل من عامين، وجاءت قائمة المدربين الذين قادوا الفريق على النحو التالي:

  • معتمد جمال: تولى المهمة لمدة 90 يومًا، خاض خلالها 7 مباريات.
  • جوميز: استمر لمدة 314 يومًا، وقاد الفريق في 45 مباراة، ليكون الأطول بقاءً خلال هذه الفترة.
  • أحمد مجدي: تولى القيادة بشكل مؤقت لمدة 4 أيام، وقاد الفريق في مباراة واحدة.
  • كريستيان جروس: استمر 59 يومًا، وخاض 13 مباراة.
  • بيسيرو: قاد الفريق لمدة 82 يومًا، لعب خلالها 13 مباراة.
  • أيمن الرمادي: تولى المهمة لمدة 38 يومًا، وقاد الفريق في 5 مباريات فقط.
  • يانيك فيريرا: استمر 120 يومًا، خاض خلالها 13 مباراة.
  • أحمد عبد الرؤوف: تولى القيادة الفنية لمدة 60 يومًا، قاد الفريق في 6 مباريات.
  • تامر عبد الحميد وحازم إمام: قادا الفريق بشكل مؤقت لمدة 3 أيام، وخاضا مباراة واحدة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاضطراب الفني الذي يعيشه الزمالك في الفترة الأخيرة، في ظل تغييرات متلاحقة على مستوى الجهاز الفني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على نتائج الفريق واستقراره الفني خلال المواسم المقبلة.

الزمالك حسين لبيب مدرب الزمالك الجديد

