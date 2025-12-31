اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة، عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري، كما حدد موعد فترة القيد الثانية في يناير.

موعد بدء فترة القيد الثانية:

تبدأ فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم 2025 -2026 ، اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية، على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

وأبرز شروط قيد صفقات يناير المقبل كالتالي:

قبل بداية القيد الشتوي تقوم الأندية بسداد ٥٠% على الأقل من المديونية القديمة ، ولا يتم انهاء اجراءات القيد الا بعد السداد.

ويستعيد منتخب مصر، خدمات محمد هاني، خلال المواجهة المقبلة للفراعنة، عقب رفع الإيقاف عن اللاعب، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.