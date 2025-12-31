قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
صبحي يناقش استعدادات استضافة مصر المحطة الثانية لجولة كأس العالم FIFA 2026

حمزة شعيب

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات استضافة مصر للمحطة الثانية من جولة كأس العالم FIFA 2026™، وذلك عقب انطلاق الجولة رسميًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأولى محطاتها، وذلك في إطار متابعة ملف الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز حضور مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، برعاية شركة كوكاكولا، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، حيث تُقام المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، بينما تستضيف مدينة نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية.

