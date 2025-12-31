قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
توك شو

اجتماع في عدن برئاسة وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التعامل باتزان مع تطورات الأوضاع

اليمن
اليمن
محمود محسن

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، جاء من خلاله، أن هناك اجتماعا في عدن برئاسة وزير الدفاع اليمني، وشدد من خلاله على أهمية التعامل باتزان مع تطورات الأوضاع.

 الاجتماع برئاسة وزير الدفاع اليمني في عدن يؤكد استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر، وشدد على على أهمية تأمين المواطنين وتعزيز الشراكة الوطنية. 


وقال وزير الدفاع اليمني  إن "الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تخضع للسلام أو تتعايش مع الشعب اليمني بمكوناته وأطيافه المختلفة"، مضيفًا أن "ذلك يعود إلى فكر أحادي لا يعترف بحق الآخرين في السلطة أو الشراكة الوطنية".

وزير الدفاع اليمني المواطنين الشراكة الوطنية اليمن الشعب اليمني

