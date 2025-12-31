اجتماع في عدن برئاسة وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التعامل باتزان مع تطورات الأوضاع

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، جاء من خلاله، أن هناك اجتماعا في عدن برئاسة وزير الدفاع اليمني، وشدد من خلاله على أهمية التعامل باتزان مع تطورات الأوضاع.

الاجتماع برئاسة وزير الدفاع اليمني في عدن يؤكد استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر، وشدد على على أهمية تأمين المواطنين وتعزيز الشراكة الوطنية.



وقال وزير الدفاع اليمني إن "الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تخضع للسلام أو تتعايش مع الشعب اليمني بمكوناته وأطيافه المختلفة"، مضيفًا أن "ذلك يعود إلى فكر أحادي لا يعترف بحق الآخرين في السلطة أو الشراكة الوطنية".