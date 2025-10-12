قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك
وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك
أ ش أ

بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم /الأحد/، مع بعثة من الصليب الأحمر الدولي، ممثلة بالمدير الإقليمي نيكولا آركس، ورئيس البعثة في اليمن كريستين شيبولا، التعاون المشترك في عدد من الجوانب الإنسانية.


وأشاد وزير الدفاع -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بالدور الإنساني لبعثة الصليب الأحمر الدولي، وجهودها في تخفيف المعاناة الناتجة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني، من خلال تقديم الخدمات الطبية أو التوعوية، مؤكدًا تذليل الوزاة كافة الصعوبات التي تحول دون اتمام المنظمات لأعمالها الإنسانية أو التنموية.


وقال وزير الدفاع إن "الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تخضع للسلام أو تتعايش مع الشعب اليمني بمكوناته وأطيافه المختلفة"، مضيفًا أن "ذلك يعود إلى فكر أحادي لا يعترف بحق الآخرين في السلطة أو الشراكة الوطنية".

وأكد الداعري "التزام القوات المسلحة بالقوانين والأعراف المحلية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وأخلاقيات الحروب، وذلك على عكس ميليشيا الحوثي التي ترتكب مختلف الجرائم وتنتهك كافة القوانين والمواثيق المحلية والدولية".


من جهتها، عبَّرت بعثة الصليب الأحمر عن شكرها لوزير الدفاع على تسهيل مهامها، مؤكدةً استمرار نشاطها الإنساني في عدد من المجالات.

