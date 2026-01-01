التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، منذ قليل، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية، إلى مصانع شركة غزل المحلة، للوقوف على آخر تطورات الحريق الهائل الذي التهمت نيرانه مكاتب إدارية وعددًا من معدات الخردة، في منطقة تقع خارج نطاق المصانع الجديدة، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.

تحرك محافظ الغربية

ومن ناحية أخرى، نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، في إخماد حريق هائل اندلع داخل شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، إثر ماس كهربائي مفاجئ، حيث تم الدفع بنحو خمس سيارات إطفاء للسيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شركة غزل المحلة، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، لمتابعة آخر تطوراته، كما تم الدفع بنحو خمس سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران، وهو ما أسفر عن إخماد الحريق بالكامل دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق خردة ومكاتب إدارية

وأوضح مسؤول أمني أن الحريق اندلع في بعض الخردة والمكاتب الإدارية نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، مؤكدًا أن النيران كانت بعيدة عن مصانع الشركة، وأن العمل داخل المصانع يسير بصورة طبيعية، تزامنًا مع بدء أيام العام الجديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.