شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بالأعياد انعكاس للقيم الإسلامية السمحة
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، منذ قليل، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية، إلى مصانع شركة غزل المحلة، للوقوف على آخر تطورات الحريق الهائل الذي التهمت نيرانه مكاتب إدارية وعددًا من معدات الخردة، في منطقة تقع خارج نطاق المصانع الجديدة، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.

تحرك محافظ الغربية

ومن ناحية أخرى، نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، في إخماد حريق هائل اندلع داخل شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، إثر ماس كهربائي مفاجئ، حيث تم الدفع بنحو خمس سيارات إطفاء للسيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شركة غزل المحلة، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، لمتابعة آخر تطوراته، كما تم الدفع بنحو خمس سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران، وهو ما أسفر عن إخماد الحريق بالكامل دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق خردة ومكاتب إدارية

وأوضح مسؤول أمني أن الحريق اندلع في بعض الخردة والمكاتب الإدارية نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، مؤكدًا أن النيران كانت بعيدة عن مصانع الشركة، وأن العمل داخل المصانع يسير بصورة طبيعية، تزامنًا مع بدء أيام العام الجديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق شركة غزل المحلة الخرده مكاتب إدارية ماس كهربائي

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

واتساب

للمحافظة على مساحة آيفون.. واتساب يختبر طريقة أذكى لتنظيف التخزين

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

