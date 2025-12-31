قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
كريم عاطف

سجلت السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليا تراجعا في أسعارها بنهاية عام 2025، رغم طرح طراز 2026 الجديد في الأسواق المصرية. 

كانت السيارة شيري أريزو 5 قد طرحت في يناير 2025 بأسعار تبدأ من 665,000 جنيه للفئة الأولى، و715,000 جنيه للفئة الثانية، و745,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزا. ومع نهاية ديسمبر، انخفضت الأسعار بقيمة ثابتة 10,000 جنيه لكل فئة، لتبدأ من 655,000 جنيه، و705,000 جنيه، و735,000 جنيه على التوالي.

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولّد قوة 114 حصانا مع عزم دوران 141 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة يدوي في الفئة الأولى، وناقل أوتوماتيك CVT في الفئتين الأعلى.

وتستند السيارة أريزو 5 إلى قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع ارتفاع أرضي يبلغ 120 مم، وسعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترا.

تتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية من فئة هالوجين، وفوانيس خلفية، وإضاءة نهارية من فئة ليد، مع مرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وميزات مثل فتحة سقف، مرايا كهربائية قابلة للطي والتسخين، ومصابيح ‏LED‏ ‏نهارية، وتتميز المقصورة بعجلة قيادة جلدية في كل الفئات.‏

تأتي تجهيزات الأمان الأساسية في جميع الفئات متضمنة وسادتين هوائيتين، نظام ‏ABS، توزيع إلكتروني للفرامل ‏EBD، حساسات ركن خلفية، وتنبيه تجاوز ‏السرعة. بينما تضيف الفئة الأعلى كاميرا خلفية.‏

شيري أريزو 5 شيري أريزو 5 اسعار شيري

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

