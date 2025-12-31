بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

سجلت السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليا تراجعا في أسعارها بنهاية عام 2025، رغم طرح طراز 2026 الجديد في الأسواق المصرية.

كانت السيارة شيري أريزو 5 قد طرحت في يناير 2025 بأسعار تبدأ من 665,000 جنيه للفئة الأولى، و715,000 جنيه للفئة الثانية، و745,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزا. ومع نهاية ديسمبر، انخفضت الأسعار بقيمة ثابتة 10,000 جنيه لكل فئة، لتبدأ من 655,000 جنيه، و705,000 جنيه، و735,000 جنيه على التوالي.

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولّد قوة 114 حصانا مع عزم دوران 141 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة يدوي في الفئة الأولى، وناقل أوتوماتيك CVT في الفئتين الأعلى.

وتستند السيارة أريزو 5 إلى قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع ارتفاع أرضي يبلغ 120 مم، وسعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترا.

تتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية من فئة هالوجين، وفوانيس خلفية، وإضاءة نهارية من فئة ليد، مع مرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وميزات مثل فتحة سقف، مرايا كهربائية قابلة للطي والتسخين، ومصابيح ‏LED‏ ‏نهارية، وتتميز المقصورة بعجلة قيادة جلدية في كل الفئات.‏

تأتي تجهيزات الأمان الأساسية في جميع الفئات متضمنة وسادتين هوائيتين، نظام ‏ABS، توزيع إلكتروني للفرامل ‏EBD، حساسات ركن خلفية، وتنبيه تجاوز ‏السرعة. بينما تضيف الفئة الأعلى كاميرا خلفية.‏