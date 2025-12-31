د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

مع انقضاء عام وبداية آخر، نقف قليلًا لننظر إلى ما مرّ بنا من أيام، عام صادفنا فيه الحلو والمرّ، واجهنا خلاله لحظات فرح وأخرى مثقلة بالتجارب. لم يكن عامًا واحد الملامح، بل كان مليئًا بالدروس التي تركت أثرها في نفوسنا وشكّلت جزءًا من وعينا.

مررنا بتجارب مختلفة، والتقينا بأشخاص تركوا في حياتنا علامات مضيئة لا تُنسى، بكلمة صادقة أو موقف نبيل أو دعم جاء في وقته. وربما غاب آخرون، لكن لكل تجربة معنى، ولكل مرحلة حكمة، تبقى معنا وتضيف إلى أرواحنا عمقًا ونضجًا.

ومع استقبال عام جديد، لا نحمله أثقال الماضي بقدر ما نحمله أملًا متجددًا. ننتظر من الحياة ما هو أفضل، ونسلّم أمرنا لله، مؤمنين أن القادم يحمل الخير وإن خفيت ملامحه. فالأمل لا يعني غياب التحديات، بل القدرة على مواجهتها بقلب مطمئن.

ونحمد الله على أننا كنا طوال الوقت تحت رعايته ولطفه، في لحظات القوة والضعف، في التعثر والقيام من جديد. كان لطف الله حاضرًا في كل تفصيلة، يخفف عنا ما ثقل، ويمنحنا من الطمأنينة ما يكفي لنواصل الطريق.

نسأل الله أن يكون عام 2026 عامًا يحمل الفرح والسعادة، والسلام للقلوب، والسكينة للنفوس، وأن يعوّضنا فيه خيرًا عمّا مضى، ويكتب لنا فيه ما يرضيه ويرضينا.

يمضي عام، ويتجدد الأمل، ويبقى اليقين بأن أجمل ما في البدايات أن نبدأها ونحن أقرب إلى الله، وأكثر رضا، وأصدق مع أنفسنا.