مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

د.هبة عيد
د.هبة عيد

مع انقضاء عام وبداية آخر، نقف قليلًا لننظر إلى ما مرّ بنا من أيام، عام صادفنا فيه الحلو والمرّ، واجهنا خلاله لحظات فرح وأخرى مثقلة بالتجارب. لم يكن عامًا واحد الملامح، بل كان مليئًا بالدروس التي تركت أثرها في نفوسنا وشكّلت جزءًا من وعينا.

مررنا بتجارب مختلفة، والتقينا بأشخاص تركوا في حياتنا علامات مضيئة لا تُنسى، بكلمة صادقة أو موقف نبيل أو دعم جاء في وقته. وربما غاب آخرون، لكن لكل تجربة معنى، ولكل مرحلة حكمة، تبقى معنا وتضيف إلى أرواحنا عمقًا ونضجًا.

ومع استقبال عام جديد، لا نحمله أثقال الماضي بقدر ما نحمله أملًا متجددًا. ننتظر من الحياة ما هو أفضل، ونسلّم أمرنا لله، مؤمنين أن القادم يحمل الخير وإن خفيت ملامحه. فالأمل لا يعني غياب التحديات، بل القدرة على مواجهتها بقلب مطمئن.

ونحمد الله على أننا كنا طوال الوقت تحت رعايته ولطفه، في لحظات القوة والضعف، في التعثر والقيام من جديد. كان لطف الله حاضرًا في كل تفصيلة، يخفف عنا ما ثقل، ويمنحنا من الطمأنينة ما يكفي لنواصل الطريق.

نسأل الله أن يكون عام 2026 عامًا يحمل الفرح والسعادة، والسلام للقلوب، والسكينة للنفوس، وأن يعوّضنا فيه خيرًا عمّا مضى، ويكتب لنا فيه ما يرضيه ويرضينا.

يمضي عام، ويتجدد الأمل، ويبقى اليقين بأن أجمل ما في البدايات أن نبدأها ونحن أقرب إلى الله، وأكثر رضا، وأصدق مع أنفسنا.

هدى مع نهال طايل
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
محافظ الشرقية
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
