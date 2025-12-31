تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 للمواطنين اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في إطار انتظام مواعيد صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

ويأتي صرف معاشات يناير بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، التي أقرتها هيئة التأمينات الاجتماعية، ضمن خطة الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات يناير 2026 سيكون متاحًا من خلال عدة قنوات، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو معاناة، وتشمل:

منافذ شركة فوري مكاتب البريد المصري فروع البنوك الحكومية والتجارية ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

ويهدف هذا التنوع في أماكن الصرف إلى تخفيف الضغط على المنافذ التقليدية وضمان سهولة الوصول إلى المعاشات في مختلف المحافظات.

زيادة المعاشات يناير 2026.. اعرف هتقبض كام؟

وبالتزامن مع بدء الصرف، يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، حيث قررت هيئة التأمينات الاجتماعية:

رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

رفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة إصلاح تأميني شاملة بدأت منذ عام 2019، وأسفرت حتى الآن عن رفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا ومستمرًا في قيمة المستحقات التأمينية.

فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي رغم الإجازة

وفي خطوة استثنائية، قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية يوم الخميس 1 يناير 2026، رغم كونه إجازة رسمية للبنوك، وذلك حرصًا على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان صرف مستحقاتهم في موعدها دون أي معوقات.

ومن المقرر أن تعمل فروع بنك ناصر الاجتماعي من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لصرف معاشاتهم بسهولة.

قنوات صرف متعددة وخطة لمنع التكدسات

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال:

فروع بنك ناصر الاجتماعي

ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك

ماكينات البنوك الأخرى عبر منظومة «123»

منافذ فوري وفوري بلس

وأكدت أن البنك يخدم أكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية، ويعمل على التوسع في قنوات تقديم الخدمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعليمات مشددة لضمان انتظام الصرف

من جانبه، أكد أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صدور تعليمات مشددة لجميع مديري الفروع بضرورة:

تغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى حدودها من النقدية

المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الفروع

سرعة التعامل مع أي معوقات أو شكاوى من المواطنين

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان انتظام عملية صرف معاشات يناير 2026 بالجودة المطلوبة، وتقديم خدمة لائقة تليق بأصحاب المعاشات.

كيفية الاستعلام عن معاشات يناير 2026

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم من خلال: