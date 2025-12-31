قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

رنا عصمت

تسعى النساء للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ، تقول منى محمد خبيرة التجميل ، للحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد وذات طلة شبابية عليك بماسك الثوم.
كيفية علاج حب الشباب بالثوم - موضوع

 

فوائد الثوم للبشرة ما يلي :-

- تقليل حب الشباب الناشئ بسبب تراكُم السموم التي تؤدي إلى انسداد المسامات؛ لاحتواء الثوم على خصائص مُضادة للالتهابات، والميكروبات، فهو من مُضادات الأكسدة القوية.

-تقليل أعراض مرض الصّدفية، وهو مرض جلديّ ذاتيّ المناعة، حيث يظهر على المرء الذي تصيبه أعراض عدّة كالاحمرار، والحكّة والتّقشُّر في فروة الرّأس، والمرفقين، والرّكبتين، لذلك فإنّ استهلاك الثوم يُقلّل من أثرها نظراً لكونه من مضادات الالتهابات القوية.

-حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتأخير الشيخوخة؛ لاحتوائه على مُضادّات الأكسدة، والمُركبّات المُضادة للالتهابات الموجودة فيه، والمحافظة على خلايا الجلد الطبيعية.

- تقليل علامات التمدد، والتّشققات التي يمكن أن يُعاني منها المرء.

-علاج الإكزيما الناتجة عن بعض الالتهابات؛ لاحتواء الثوم على خصائص مُضادة للالتهاب.

- الوصفة الأولى يعدُّ الثوم من العلاجات الطبيعية لحب الشباب؛ بسبب خصائصه المُضادة للجراثيم، حيث يمكن استخدامه كعلاج موضعي. والطريقة هي:

المكوّنات: فصان إلى ثلاثة فصوصٍ من الثوم. كمية من الماء، أو هلام الصبار. قطعة من القطن.

طريقة التحضير: تُهرس فصوص الثوم، ثمّ تُخلط مع الماء مُدّة 10 دقائق. تُغمس قطعة قطنية في الخليط، ثمّ توضع على البقع. مُلاحظة: يُنصح بتناول ما بين فص إلى فصّي ثوم في اليوم.

-الوصفة الثانية يحتوي الثوم على خصائص مُضادة للشيخوخة، ويساعد على تحسين مظهر البشرة، إضافةً إلى أنّه يُقلل من الالتهاب، وتُستخدم هذه الوصفة للتّخلص من علامات التّمدد في الجلد، والتشققات. والطريقة هي:

المكوّنات: بضعة فصوص من الثوم. ضمادات.

طريقة التحضير: يُهرس الثوم بشكلٍ جيد، ثُم يوضع على علامات الجلد، والتّشقُّقات. تُغطى المنطقة بضمادات مدّة ليلةٍ كاملةٍ. تُغسل في الصباح الباكر. تُكرّر هذه الوصفة حتى تتقلص علامات الجلد، والتشققات، وتختفي.

المصدر هيلثى لاين


 

