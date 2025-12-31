دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. تعد ليلة رأس السنة الميلادية من اللحظات التي يحرص فيها كثير من الأشخاص على التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، طلباً للخير والبركة والتوفيق في العام الجديد.. ويبحث الآن كثير من المواطنين عن دعاء ليلة رأس السنة لما تحمله هذه الليلة من معاني التجديد والأمل، وهي فرصة للتأمل فيما مضى من عمر الإنسان، ووضع تطلعات إيجابية للفترة القادمة.

ويعتبر الدعاء الصادق في مثل هذه الأوقات من العبادات التي تفتح أبواب الرزق والرحمة، وتبعث الطمأنينة والسكينة في القلب ، وفي هذه الليلة، يتضرع المسلمون إلى الله تعالى طالبين المغفرة عما فات، والعون على تحقيق الطموحات والأماني في العام المقبل.

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

أدعية متنوعة لبداية العام

- "اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالخيرات والبركات، واغفر لنا ذنوبنا، واجعل بداية السنة الجديدة بداية مليئة بالسعادة والتوفيق."

- "اللهم في العام الجديد وفقني لما يرضيك عني، وارزقني الإخلاص في عملي وقولي، واجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم."

- "اللهم اجعل نهاية هذه السنة نهاية كل حزن وهم وضيق، وافتح لنا أبواب الفرج في العام الجديد."

أدعية للنفس والأهل ليلة رأس السنة

- "اللهم أوصيك بقلوب أحبتي، فلا ترهم حزنًا ولا ضررًا. اجعل هذا العام خيرًا لهم، وبارك في أعمارهم وصحتهم."

- "اللهم اجعل هذه السنة بداية جديدة لي ولعائلتي، ووفقنا لما فيه الخير والصلاح، واحفظنا بحفظك من كل سوء."

دعاء للتوفيق والرزق ليلة رأس السنة

- "اللهم إني أسألك التوفيق في كل أمر، والنجاح في كل مسعى، اجعل هذا العام عامًا خيرًا وبركة، وحقق لي فيه كل ما أتمناه."

- "اللهم افتح لي أبواب الرزق والبركة، وأعني على تحقيق أحلامي وطموحاتي بما يرضيك."

وفي ختام هذه الليلة، يُستحب أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء بالدعاء والتضرع، مستشعرًا عظمة الله ورحمته الواسعة. فالدعاء في هذه الأوقات يحمل الأمل بمستقبل أفضل، ويعزز الثقة بأن الله قادر على تبديل الأحوال وتحقيق الأماني.

دعاء استقبال العام الجديد

- اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة علينا وعلى من نحب.

- اللهم اجعل السنة الجديدة بداية لكل ما هو خير وسلام وطمأنينة.

- اللهم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا مَن نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

- اللهم إني أسألك من خير هذه السنة، وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعله عاماً ملئاً بالسعادة والفرح.

- اللهم إني أسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيداً على الجميع.

- اللهم اجعلها سنة لا فقد فيها ولا ألم، سنة مليئة بالرضا والسكينة والفرج، وارزقنا الرضا والصبر والتيسير، واهدنا لما تحب وترضى.

- اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت، واجعل الباقي من عمري خيراً.

-اللهم احفظنا وأهلنا من كل سوء، وبارك لنا في صحتنا.

-اللهم اجعل العام الجديد خاليًا من الأمراض والأحزان، وامنحنا القوة والصبر.

-اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

-اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.