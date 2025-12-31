رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة

رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026 لعلها من أهم الرسائل في السنة الجديدة التي يبحث عنها الكثير، حيث إن رسائل تهنئة بمناسبة راس السنة الجديدة تسعد قارئها ويشعر بالتقدير من صديقه الذي أرسل له هذه الرسالة، ورسائل التهنئة بالعام الجديد من باب جبر الخواطر، ومن سار بين الناس جابرا الخواطر أدركه الله بحفظه من المخاطر.

عبارات التهنئة بالعام الجديد

• أسأل الله العظيم في هذا العام الجديد أن يجعله عاماً مباركاً عليكم لتحقيق السعادة والنجاح.

• أهنئكم من القلب بحلول العام الميلادي الجديد 2024.

• اسأل الله لكم في العام الجديد الخير والعافية.

• كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد.

• عام سعيد عليكم وسنة مليئة بالخير والبركات.

• عام جديد سعيد يالغالي لك ولكل أسرتك، عسى العام الجديد يحمل لك الكثير من الخير.

• جاء العام الجديد عساك دائماً سعيد وعني قريب لست بعيد.

• في العام الجديد أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

• كل عام وأنت بخير وأتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة.

• تهنئة من القلب بالعام الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

• إلى من أحبه قلبي، عام سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد.

• كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال.

• العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

• اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

• هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.

رسائل التهنئة بالعام الجديد

• صديقي الغالي لا يوجد كلمات تعبر عن قدوم ليلة رأس السنة وعام جديد وأنت في حياتي، فكل عام وأنت الصاحب والسند وفي الخير دائماً نجتمع.

• كل عام وأنت بخير يا صديقي، وأتمني لك في هذا العام إن تحقق ما تتمنى وتواصل النجاح والتفوق في حياتك.

• صديقي العزيز أتمنى لك في ليلة رأس السنة وبداية العام إن يبارك الله في صحتك وفي عمرك ويرزقك ما تتمني.

• حقق الله أمانيك، وجمّل أيامك، وزيّن طريقك دائما بالخير والتوفيق يا رفيق .

عبارات تهنئة الأصدقاء بالعام الجديد

كل عام وأنت بخير كل عام وأنت الصديق والرفيق.

عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الاصدقاء.

نودع عام قديم ونستقبل عام جديد، عسى الله أن يرزقك فيه كل الخير.

اللهم اجعل العام الجديد عاماً كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد

لدي كلمتين اقولها للغاليين كل عام وانتم طيبين.

عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الأحبة.

رسائل تهنئة بالعام الجديد مكتوبة

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

كل سنة وصحيفتك أحسن عملًا وقلبك أكثر صفاءً ولسانك أكثر رطبًا بالدعاء لي.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 2024 وأيامه.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد ناس.

كل عام هجري وأنت بخير وصحة وسعادة وكل من تحب، عام ميلادي سعيد.

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام ميلادي سعيد 2024.

رسائل تهنئة راس السنة الميلادية الجديدة



استقبلوا عامكم الميلادي الجديد بالتوبة.. وأروا الله من أنفسكم خيرًا.. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله.

تبدأ سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمني كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.



دعاء العام الجديد



اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليئه بالسعاده مع من احب.



اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين

دعاء السنة الميلادية الجديدة

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء العام الجديد

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت.

نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فاغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم ترضه.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتى وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتى

وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائى منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الامّارة بالسوء والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون،

دعاء راس السنة الجديدة

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب و الأبصار ، يا مدبر الليل و النهار ،و يا محول الحال و الأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ،وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال و الإكرام واجعلها سنه خير وبركه وفرح على جميع المسلمين.

اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا و مطلع على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك و قنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك، إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك، اللهم أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب و الغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ".

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا".

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الإِسْلاَمِ أَلاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ"

اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ، وَطَوَاعِيَتِكَ، وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ".

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ ، وَنُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ، وَأَنْبِيَاءَكَ، وَرُسَلَكَ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".

اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ، وَإِلَى أَنْبِيَائِكَ، وَرُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ".

اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى، وَجَنِّبْنَا وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ"

اللهم اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ".

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى، وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى".

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا".



